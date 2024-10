Mishandelde dansapen gered uit laatste trainingscentrum in Indonesië

De apen in het trainingscentrum zijn op jonge leeftijd uit het oerwoud ontvoerd. Van veel dieren werd daarbij de moeder neergeschoten. De apentraining is berucht om de extreem gewelddadige behandeling van de apen. De makaken worden in kleine kisten of aan de ketting gehouden, uitgehongerd en geslagen. Vaak worden ze met een ketting om de nek en hun armen vastgebonden op hun rug uren achter elkaar rechtop gehouden, zodat ze aanleren om rechtop te staan. Na de training moeten de apen verkleed en gemaskerd dansen, fietsen en andere trucjes doen voor publiek.

Jakarta Animal Aid Network (JAAN) en World Animal Protection hebben een groep van eenendertig makaken gered uit een trainingscentrum in Indonesië. De apen werden ernstig mishandeld als training voor straatoptredens met publiek. De dierenbeschermingsorganisaties noemen de redding een mijlpaal: "Eindelijk sluit het allerlaatste trainingscentrum voor dansapen in Indonesië zijn deuren."

Vandaag bevestigde Jakarta Animal Aid Network dat de dieren na maanden van wrede behandeling zijn gered. De reddingsoperatie heeft enkele weken geduurd. "De apen zijn nu voorgoed weg uit hun donkere kisten en mogen samen met andere apen een leven gaan leiden in vrijheid en rust", zegt Femke den Haas, medeoprichter van Jakarta Animal Aid Network. "Het is een ongelofelijke opluchting dat ze hier nooit terug zullen keren."

Aapje voor de reddingsactie © World Animal Protection

De geredde apen zijn naar een rehabilitatiecentrum gebracht in Cikole, West-Java. Daar krijgen ze medische zorg en gaan ze in quarantaine. Het is de bedoeling dat de apen na rehabilitatie worden vrijgelaten in beschermde bossen.

Laatste trainingscentrum

Met deze reddingactie is het laatste trainingscentrum voor dansapen in Indonesië gesloten. De apenverzorgers worden geholpen om een alternatieve inkomstenbron te vinden. Het gebruik van dansapen zelf, in Indonesië bekend als ‘Topeng Monyet’, is in sommige regio’s verboden, maar nog niet in gehele land.

"Dit is een belangrijke stap naar het einde van deze wrede danspraktijken", zegt Sanne Kuijpers van World Animal Protection Nederland. "Makaken zijn wilde dieren, met het recht op een leven in het wild. We kijken uit naar de dag dat we een landelijk verbod voor dansapen kunnen vieren, en we zijn blij dat we samen met JAAN deze groep apen een tweede kans kunnen geven."

De makakensoort waar het om gaat, de Java-aap, is een van de meest verhandelde en uitgebuite primaatsoorten in Zuidoost-Azië, vanwege hun intelligentie en sociale vaardigheden. Topeng Monyet is reeds verboden in Jakarta, Bandung en Solo.