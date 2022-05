Mirjam Wiskerke wint Frater Willibrordus Prijs 2022

De Frater Willibrordus Prijs jury over de winnaar: ‘We hebben zwaluwen, grutto’s en koekoeken als duidelijke aankondigers van het voorjaar. Waarbij de koekoek echt iedereen kent. Dus valt het ook op als hij in een jaar wat later of eerder is. Deze melding van een late koekoek t.o.v. vorig jaar was van fenologisch belang. Maar dan die vrolijke kwikstaarten erachteraan die bewegingen maken die nooit eerder zijn gezien vond de jury erg leuk: je belt voor de koekoek, maar je gooit de vrolijke kwikstaart er nog even achteraan.

De prijs is vernoemd naar Frater Willibrordus. In september 2019 overleed hij. Vanaf het begin van de Fenolijn, in 2001, is de Frater één van de vaste, trouwe bellers geweest. Hij was altijd betrokken en vond het ook zijn taak om bij te houden wat er in de natuur onder invloed van het klimaat veranderde. Al vanaf het moment dat hij het klooster inging, was hij gefascineerd door de natuur en speciaal de fenologie: de leer van de eerstelingen in de natuur. Hij wilde de luisteraar met zijn waarnemingen altijd iets bijbrengen en meegeven. Dat vooral maakte hem geliefd bij de luisteraar.