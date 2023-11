Minuscule kiezelwieren zijn graadmeter voor verzuring

De grootste zijn een halve millimeter, de kleinste één honderdste van een millimeter: kiezelwieren, officieel heten ze diatomeeën. Het zijn eencellige algen die in het water leven, zowel in zoet als zout. Ze zijn een goeie graadmeter voor de verzuring. Vlakbij Radio Kootwijk, op de Veluwe, ligt een ven dat Gerritsfles heet, en daar doet Herman van Dam al 45 jaar onderzoek naar de mate van verzuring, aan de hand van de kiezelwieren. Er bestaan al gegevens van 100 jaar geleden. “Toen ik begin in 1978 kon je net een piek zien in verzuring, door de zure regen”, vertelt Van Dam.

Sindsdien is de zuurgraad wel omlaaggegaan, doordat de industrie destijds maatregelen heeft genomen om de uitstoot te beperken of aan te passen. Maar de stikstofuitstoot aan de hand van die kiezelwieren vast te stellen. Door de intensivering van de landbouw is daar ook een piek in de gegevens te zien. De stikstofdepositie neemt weliswaar af, maar is nog veel te hoog als je die vergelijkt met de gegevens van een eeuw geleden. Bij Gerritsfles worden twee keer per jaar watermonsters genomen, waarna Hans Hop namens het waterschap in het lab onder de microscoop kijkt naar welke kiezelwieren er precies inzitten.