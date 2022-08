Ministers bespreken stikstofplannen met provinciebestuurders Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Op het provinciehuis in Arnhem is een nieuwe ronde van de gesprekken over het stikstofbeleid begonnen. Onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes gaan premier Mark Rutte en drie betrokken ministers in gesprek met bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen. Die zijn kritisch over de plannen waarmee het kabinet de stikstofuitstoot drastisch wil verlagen.

Ook binnen het kabinet is discussie ontstaan over het stikstofbeleid. CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra maakte vrijdag duidelijk dat de beoogde halvering van de uitstoot wat hem betreft niet per se in 2030 gehaald hoeft te worden. Zijn collega's Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw) hebben Hoekstra hef afgelopen weekend opnieuw over het onderwerp gesproken, vertelden ze voorafgaand aan de gesprekken in Arnhem.