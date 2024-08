Ministerie: "Aanval van wolf op vee rechtvaardigt neerschieten niet"

Als een wolf vee aanvalt, rechtvaardigt dat geen verlof om op de wolf te mogen schieten, heeft de advocaat van het ministerie van Justitie gezegd. In een zaak die donderdag diende, beargumenteerde de advocaat dat de wolf een beschermd dier is en dat het aanvallen van schapen geen goede reden is om een wapenverlof goed te keuren. "Als een jager hem nu krijgt, waar houdt het dan op?"

De zaak werd aangespannen door een Friese jager. Hij wil de mogelijkheid krijgen om op een wolf te mogen schieten als er een aanval plaatsvindt bij schapenhouder Kees Terpstra in de Friese gemeente Opsterland. Eerder werd een aanvraag hiervoor afgewezen door de korpschef van de politie in Friesland en door de minister van Justitie en Veiligheid. De advocaat van de jager, Piet Stehouwer, vindt dat het wapenverlof wel moet worden verleend, "omdat het ene dier niet meer waard is dan het andere". De advocaat van de minister stelde daartegenover dat de wolf een beschermd dier is en dat een aanval op één of een paar schapen niet voldoende is om de wolf te mogen afschieten.