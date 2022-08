Minister LNV censureerde minder vlees-advies in klimaatcampagne

In de klimaatcampagne Iedereen doet wat verbood Carola Schouten - toenmalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) - het onderwerp vleesvermindering te behandelen. Dit blijkt uit overheidsdocumenten in handen van Wakker Dier .

Geblokkeerd

Uit de overheidsdocumenten blijkt dat de minister het onderwerp vleesvermindering niet aandurfde. Een van haar ambtenaren stelde: “Ik blokkeer alles wat maar gaat over vlees, naar wens van de minister. Dus het zal vast genoemd worden maar wordt niet uitgewerkt of opgepakt.” Zelfs een reactie op social media, over de afwezigheid van het onderwerp vlees, had goedkeuring van de minister nodig.

Carola van Schouten, voormalig minister LNV © Rijksoverheid

Website

Het ontbreken van het thema 'vlees' bij de lancering van de campagne resulteerde in veel kritiek. In reactie daarop bevat de campagnesite inmiddels het advies om meer noten en peulvruchten te eten. Uit de documenten blijkt dat ambtenaren onderscheid maakten tussen onderwerpen voor tv en radio, en onderwerpen die “gevoeliger liggen en daardoor bijvoorbeeld alleen op de website vermeld worden.” Het onderwerp ‘minder vlees’ is daarom nog altijd niet op tv of radio geweest.

Minder vlees is beter

Vlees zorgt voor veel milieuvervuiling. Ter vergelijking: de uitstoot van een kilo hamburgers is even groot als die van 3,5 uur warm douchen. Hilhorst: “Minder vlees eten is een van de meest effectieve maatregelen die mensen kunnen nemen voor het klimaat.” De dierenwelzijnsorganisatie roept de nieuwe minister van LNV daarom op om het vleestaboe te doorbreken.

© Pixabay

Beroepszaak

Wakker Dier legde de censuur van de minister bloot via de Wet open overheid (voorheen Wet openbaarheid van bestuur). In eerste instantie hield de overheid belangrijke informatie achter door deze zwart te lakken. Met een beroepszaak lukte het Wakker Dier nu alsnog de onderste steen boven te krijgen.

Wil je de overheidsdocumenten die Wakker Dier in handen heeft gekregen inzien? Dat kan hier.