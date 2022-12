Minister Harbers: 'Beoogde krimp Schiphol niet haalbaar in 2023'

Volgens Harbers wordt nu voor eind 2023 ingezet op een krimp naar tussen de 465.000 en 450.000 vluchten per jaar. "We gaan dit in twee fases doen. De stap die Nederland zelf eerst zet is het stoppen met anticiperend handhaven", zegt de minister in een interview met Luchtvaartnieuws Magazine. "Dit kan komend jaar op 1 november worden ingevoerd. Het levert geen hard getal op, want het is aan de luchtvaartmaatschappijen om de operatie binnen de bestaande geluidspunten te houden."