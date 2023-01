Minister Adema wil huiskatten verplicht laten chippen en registreren

In 2018 kwam D66 met het voorstel voor een chipplicht voor katten. De partij wees er toen op dat minder katten ook minder dode vogels betekent. Ook vroegen 35 gemeenten in een brief aan de Kamer destijds om de chipplicht voor katten verplicht te stellen. Toenmalig minister Carola Schouten van Landbouw beloofde toen te gaan kijken naar de chipplicht en de kattenproblematiek.

De Dierenbescherming is blij met het besluit van minister Adema. Een chipplicht voor katten stond bijna 25 jaar met stip bovenaan onze prioriteitenlijst, zo laat de organisatie weten. "We hebben er vele gesprekken over gevoerd met het ministerie, dus nu het is gelukt hangt nog net de vlag niet buiten."