Minister Adema onderzoekt verbod op bijtgevaarlijke honden

Bijtgevaarlijke honden moeten worden verboden, vindt demissionair landbouwminister Piet Adema. Hij wil onderzoeken of het mogelijk is om gevaarlijke honden zonder stamboom te verbieden. In Frankrijk geldt een vergelijkbaar verbod. De bewindsman wil honden met stamboom ontzien omdat op deze honden beter toezicht wordt gehouden, schrijft hij in een Kamerbrief.