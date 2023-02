Minder vluchten, toch meer last van vliegtuiggeluid

Het RIVM heeft de directe reden niet onderzocht en kan er daarom geen conclusies over trekken. Wel zag het instituut dat overal in Nederland de geluidsoverlast toenam. "Bij Rotterdam, Eindhoven en Maastricht werd wel iets minder hinder ervaren dan rondom Schiphol. Maar alsnog hadden ook daar meer mensen last dan in 2002." Het gaat in het onderzoek om omwonenden van luchthavens die in de gezondheidsmonitor hebben aangegeven "ernstige hinder en slaapverstoring" te ervaren van vliegtuigen in hun omgeving.