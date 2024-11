Minder resten bestrijdingsmiddel in voedsel Nieuws • 12-07-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

Van de voedselproducten die in 2008 in de EU zijn getest bevatte 3,5 procent meer resten van bestrijdingsmiddelen dan toegestaan. In 2007 ging het nog om 4,2 procent van de geteste producten. Dat heeft de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA maandag bekendgemaakt.

Van de 2062 onderzochte producten voor baby's in 2008 was de concentratie bestrijdingsmiddelen bij vier voedingsmiddelen hoger dan wettelijk toegestaan. De Europese regels voor babyvoeding zijn op dit punt erg streng. Per afzonderlijk bestrijdingsmiddel mag een product voor baby's maximaal 0,01 milligram residu per kilo bevatten.

Bij voedsel dat werd geïmporteerd uit landen die niet tot de EU behoren werd in 2008 vaker een te hoge concentratie bestrijdingsmiddelen aangetroffen dan bij producten die uit de EU afkomstig waren.