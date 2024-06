Kunstbloedvaten vervangen proefdieren bij onderzoek naar slangengif

Imitatie-bloedvaten verbeteren de traditionele onderzoeksmethoden, zoals het gebruik van proefdieren of celkweekjes, door menselijke bloedvaten na te bootsen. “Het voordeel van zo’n bloedvatmodel voor gifonderzoek, is dat het rekening houdt met verschillende belangrijke invloeden waar het lichaam mee te maken heeft”, legt gifexpert Mátyás Bittenbinder van de VU en Naturalis uit. “Zoals het stromen van het bloed, of de bouw en vorm van een bloedvat.”

Om het bloedvatmodel te testen, is gif gebruikt van een brilcobra, West-Afrikaanse zaagschubadder, veelstreepkrait en de Mozambicaanse spugende cobra. De beet van een giftige slang veroorzaakt vaak hevige (interne) bloedingen. Het gif valt de bloedsomloop namelijk aan door bloedvaten kapot te maken en de bloedstolling te saboteren. Onderzoekers doen wereldwijd onderzoek om te kijken naar een oplossing “Als we beter begrijpen welke stoffen er in slangengif zitten, weten we ook beter hoe we de toxines kunnen neutraliseren”, legt Bittenbinder uit.