Minder nachtvluchten en verbod privéjets op Schiphol

De komende tijd zoekt de luchthaven uit in hoeverre het mogelijk is die vluchten naar de dag te verplaatsen. Qua start- en landingsrechten is de ruimte beperkt, ook omdat het kabinet het maximumaantal vluchten wil verlagen. Ook komt er geen tweede Kaagbaan en worden privévliegtuigen en "de meest lawaaiige toestellen" voortaan geweerd, waarbij de normen geleidelijk strenger worden. Verder wil Schiphol privévliegtuigen en klein zakelijk verkeer weren. "Dit verkeer zorgt voor onevenredig veel geluidsoverlast en CO2-uitstoot per passagier (ongeveer 20 keer zoveel CO2 in vergelijking tot een lijnvlucht). Van deze vluchten is 30 tot 50 procent vakantievluchten naar bestemmingen als Ibiza, Cannes en Innsbruck. Naar de meest gevlogen bestemmingen met privéjets zijn bovendien voldoende lijndiensten beschikbaar."