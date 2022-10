Minder exoten in het voedselbos

De blauwe bes, de rimpelroos, het Japans hoefblad of de anna paulownaboom, ... Het zijn enkele voorbeelden van planten die goed passen in een voedselbos, maar die bij verspreiding naar de omliggende natuur problemen zouden kunnen geven. Onderzoekers van Wageningen University & Research en van Floron hebben deze planten daarom op de 'negatieflijst' gezet.

Problemen voor beheerders

Bij ons bezoek aan het oudste voedselbos van Nederland, Ketelbroek bij Groesbeek, zien we verschillende van die planten tóch staan. "De rimpelroos staat bijna in het hele land", zegt de oprichter van het voedselbos, Wouter van Eck. "En hier kan hij inderdaad ook geen kwaad", beaamt één van de opstellers van de nagatieflijst, Baudewijn Odé van Floron. "Alleen in de buurt van de duinen moet je deze plant niet toepassen, want daar hebben natuurbeheerders er inmiddels grote problemen mee. Daar overwoekert 'ie op sommige plaatsen de inheemse planten."

Blauwe bes

Eén van de beruchtste planten van de negatieflijst is de blauwe bes. "In natuurgebieden als De Peel woekert die plant enorm", weet Odé. In Ketelbroek staan geen blauwe bessen, "maar dat heeft vooral met de grondsoort te maken", voegt Van Eck daaraan toe.

Niet voortplanten

Verderop in het voedselbos staat een plant die in februari 'het begin van het eind van de winter' aankondigt: het Japans hoefblad. Odé: "Problemen met die plant kan je eenvoudig voorkomen door maar één van de twee geslachten te planten. Dan vormen zich geen zaden en kan je woekering voorkomen."

Botanisch racisme

Voedselbosboer Van Eck vindt het al met al wel goed dat deze negatieflijst er is. "Voedselbossen zijn een jonge manier van boeren en we moeten met z'n allen van elkaar leren. Dan is het ook goed om op dit soort potentiële probleemplanten te letten. Maar we moeten wel waken voor 'botanisch racisme'. Niet alles wat exoot is is een probleem. Aardappel, tomaat, walnoot, ... zonder exoten zouden we heel veel voedselgewassen missen."

Informatie over de negatieflijst voor voedselbossen is hier te vinden.