Minder doden door klimaatrampen dankzij waarschuwingssystemen

Hoewel het aantal doden als gevolg van extreem weer is afgenomen, stijgt de economische schade wel sterk, waarschuwt de WMO. Van 1970 tot 2019 verzevenvoudigde de waargenomen economische schade. Waar het in 1970 om 45 miljoen euro schade per dag ging, stond de teller in 2019 op 354 miljoen euro per dag. In de Verenigde Staten was de schade de voorbije decennia het grootste. Sinds 1970 is het land goed voor 39 procent van het totale schadebedrag wereldwijd.