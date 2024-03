Minder dieren omgekomen bij stalbranden in 2023

In 2023 waren er 43 stalbranden, waarbij ruim 37.000 dieren het leven verloren. Het jaar daarvoor hadden Nederlandse agrariërs te maken met 42 stalbranden, waarbij ruim 130.000 dieren omkwamen.De verzekeringskoepel benadrukt dat één stalbrand in de pluimveesector het aantal dierlijke slachtoffers in een keer flink kan laten stijgen. "Zo was er begin dit jaar een grote brand bij een pluimveeboerderij in Gelderland, waarbij 50.000 dieren omkwamen. Daarmee zijn er in 2024 nu al meer dierlijke slachtoffers dan over heel 2023", aldus het Verbond van Verzekeraars.