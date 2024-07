Minder damherten, meer biodiversiteit

Proeven in grote stukken van de Amsterdamse Waterleidingduinen waar damherten met behulp van hekken worden weggehouden laten zien: in afwezigheid van de grote grazers, komt er veel biodiversiteit terug. Maar de onderzoekers denken ook: 'Geen begrazing is uiteindelijk ook niet goed voor de diversiteit.'

Het onderzoek van onder meer de Universiteit van Amsterdam en Waternet is opgezet in het licht van de discussies over de vele damherten in het duin. Wat doen al die grazende herten met de biodiversiteit en wat zou er gebeuren als er géén herten zouden zijn? 'Het goede nieuws is: de natuur toont een enorme veerkracht zodra de begrazing door de herten stopt', zegt promovendus Daan Kinsbergen van de UvA. 'Binnen de hekken, waar dus geen herten kunnen komen, zien we weer een enorme diversiteit van planten terugkeren. Planten zoals de moeraswespenorchis hebben blijkbaar al die tijd in de grond gezeten, als zaad of als wortelstokjes, om terug te komen zodra de graasdruk afneemt.'