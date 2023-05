Minder bijen geteld tijdens Nationale Bijentelling door koud weer

Tijdens de zesde editie van de Nationale Bijentelling zijn gemiddeld minder bijen geteld dan eerdere jaren door het koude weer. De telling was al met een week verlengd omdat vorig weekend te weinig bijen te zien waren vanwege het slechte weer. De meer dan 3400 vrijwilligers zagen ongeveer vijftien bestuivers per telling; in eerdere jaren waren dat gemiddeld twintig insecten.