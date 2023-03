Millingerwaard deels afgesloten voor nestelende zeearenden

Staatsbosbeheer heeft een deel van het natuurgebied Millingerwaard langs de Waal bij Nijmegen afgesloten om een nestelend paar zeearenden rust te geven. De bijzondere roofvogels zijn een nest aan het bouwen in een oud bos in het uiterwaardengebied. De natuurbeheerder hoopt dat een omleiding voor verkeer op de dijk en de afsluiting van het gebied voor voldoende rust zorgen om de zeearenden tot broeden te brengen, aldus boswachter Daan Meeuwissen.

De zeearend keerde in 2005 terug als broedvogel in Nederland. Sindsdien zitten er enkele paartjes in de Biesbosch, de Oostvaardersplassen en het Lauwersmeergebied. Boven de uiterwaarden langs de Waal werden al enkele jaren zeearenden gezien, maar het is voor het eerst dat deze beschermde vogel nestelt in de Millingerwaard.