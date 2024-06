Miljoen euro subsidie om Utrechtse landbouwgrond om te vormen tot bos

De provincie Utrecht heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor boeren en andere landeigenaren die hun landbouwgrond willen omvormen naar bos. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet een grondeigenaar minimaal 1,5 hectare grond beschikbaar hebben. De provincie draagt financieel bij aan de herinrichting van het perceel en de aanleg van het bos. Doel is om er uiterlijk in 2040 1500 hectare bos bij te hebben.

"Bossen zijn een belangrijk onderdeel van de natuur in onze provincie", zegt gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur en landbouw, CDA). "We spannen ons als provincie al jaren in om de bestaande bossen vitaal te houden en nieuwe bossen aan te leggen." Volgens Sterk gaat dit echter "niet zo snel als we willen". De afgelopen jaren is veel bos verdwenen, aldus de provincie. "We hopen dan ook dat deze subsidie grondeigenaren een mooie stimulans geeft om ons hierbij te helpen."