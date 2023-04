Milieuorganisaties: 'uitstel jammer, maar krimp Schiphol komt er'

De rechtbank in Haarlem oordeelde dat het kabinet niet de juiste procedure heeft doorlopen om in het seizoen 2023/2024 al het aantal vluchten te verlagen van 500.000 naar 460.000. Die procedure is inmiddels alsnog ingezet door de overheid en als die is doorlopen, mag de overheid een jaar later alsnog Schiphol een vermindering opleggen.