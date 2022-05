Milieuorganisaties sturen brandbrief naar Vattenfall

“Vattenfall’s motto 'fossielvrij leven binnen één generatie' weerspiegelt niet de realiteit en de ernst van de klimaatcrisis”, zegt de coalitie. “Zoals het IPCC-rapport ‘Global Warming of 1.5 graden’ duidelijk maakt, hebben we slechts jaren, geen decennia, de tijd om de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer drastisch te verminderen.”

In de brief eist de coalitie onder meer een onmiddellijke annulering van alle plannen om nieuwe biomassaverbrandingsinstallaties te bouwen, waaronder die in Diemen, evenals haar plannen om de hoeveelheid verbrand hout te verhogen in bestaande installaties. Ook wil de coalitie dat Vattenfall geen gas en kolen meer koopt uit Rusland.