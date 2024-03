Milieuorganisaties niet te spreken over pleidooi kerncentrales

De voorspelling van Urenco-directeur Louter dat het aandeel kernenergie in 2040 tot 30 procent kan stijgen, is "totaal onrealistisch", zegt WISE-directeur Boersma. "Zelfs de plannen voor twee kerncentrales is al een enorme opgave, vier is echt onhaalbaar. Onlangs verscheen een rapport van TenneT die concludeerde dat er in 2035 met moeite slechts één kerncentrale op het net past."