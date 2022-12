Milieuorganisaties: lobby verhindert daling pesticiden

Van de beoogde trendbreuk in het denken en doen over gewasbeschermingsmiddelen komt vooralsnog niet veel terecht. Dat komt door de invloed van boerenorganisatie LTO en fabrikanten van bestrijdingsmiddelen op het Nederlandse pesticidenbeleid, zeggen volgens Trouw drie kleine milieuorganisaties.

Daarmee voldoet Nederland niet aan de Europese richtlijn voor duurzaam pesticidengebruik, concluderen Pesticide Action Network Nederland, Foodwatch en Meten=Weten in een rapport dat ze dinsdag publiceren. Volgens de organisaties heeft het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit vooral plannen vastgelegd die in het belang zijn van agro-firma’s en niet of nauwelijks tot reductie van pesticidengebruik leiden.