Milieuorganisaties: geen groen EU-label voor vliegtuigen en schepen

Vliegtuigen die aan bepaalde eisen voor zuinig brandstofverbruik of het bijmengen van alternatieve brandstoffen voldoen kunnen een groen EU-label krijgen. Maar volgens Fossielvrij NL zijn die normen veel te zwak en weegt zuiniger vliegen niet op tegen de groei van het aantal vluchten. Ook over het groene label voor zeeschepen die op vloeibaar gemaakt aardgas (lng) varen in plaats van zware stookolie zijn de milieuorganisaties boos. Lng is namelijk een fossiele brandstof die ook voor CO2-uitstoot zorgt. En bij het productieproces lekt regelmatig methaan, een ander krachtig broeikasgas.