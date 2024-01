Milieuorganisaties betwisten EU-goedkeuring glyfosaat voor tien jaar

De onkruidverdelger wordt met name gebruikt in de landbouw en is ook wel bekend als het middel Roundup van fabrikant Monsanto. Al jaren is er veel te doen rondom het middel. Zo zijn er een aantal onderzoeken verschenen die wijzen op verbanden tussen het gebruik van glyfosaat en de ziekte van Parkinson of kanker. Ook kan het de biodiversiteit ernstig bedreigen.