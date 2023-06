Milieudefensie: Weer scooters van fietspad • Nieuws • 07-10-2014 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Tweede Kamer moet het mogelijk maken dat gemeenten scooters van het fietspad kunnen weren. (Snor)scooters stoten extreem vuile uitlaatgassen uit. De Tweede Kamer spreekt donderdag over het verzoek van de Amsterdamse gemeenteraad om scooters van het fietspad naar de rijbaan te mogen verplaatsen.



Ongezond

Ook andere grote steden willen het fietspad teruggeven aan de fietsers. De (snor)scooters rijden te hard en veroorzaken enorm veel luchtvervuiling. Dat is niet alleen gevaarlijk maar ook erg ongezond. Milieudefensie heeft het afgelopen jaar op tientallen 'rochelroutes' de blootstelling van fietsers aan luchtvervuiling gemeten.



Scooter vuiler dan vrachtwagen

Een scooter stoot vaak veel meer fijnstof uit dan een vrachtwagen. Vooral het gevaarlijke ultrafijnstof en het kankerverwekkende benzeen komt in grote hoeveelheden uit de scooteruitlaten. Een paar meter afstand tot de uitlaat scheelt direct veel in de blootstelling. Door het fietspad terug te geven aan fietsers, ademen fietsers minder ongezonde lucht in.