Milieudefensie stuurt waarschuwingsbrief naar Shell

"Het oordeel van de rechter is duidelijk en noodzakelijk: Shell moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering", aldus campagneleider Nine de Pater van Milieudefensie. "Het bestuur moet zich ervan bewust zijn dat het Shell moedwillig blootstelt aan potentiële schadeclaims die het bedrijf nooit zou kunnen betalen."

In mei vorig jaar oordeelde de rechter dat Shell de uitstoot met 45 procent moet verminderen in 2030 ten opzichte van 2019. Daar moest het bedrijf direct mee beginnen. Shell besloot tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. De oliemaatschappij zegt dat het niet effectief is om klimaatverandering aan te pakken door één bedrijf en zijn klanten de uitstoot te laten verminderen.

1,5 graden

De Pater zegt het hoger beroep tegen Shell met vertrouwen tegemoet te zien. "De bewijzen dat Shell gevaarlijke klimaatverandering bevordert en daarmee mensenlevens bedreigt stapelen zich sinds het vonnis vorig jaar alleen maar op", aldus de campagneleider. Nu is er nog een kans om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, benadrukt de milieuorganisatie in haar brief aan Shell. Ook de grootste aandeelhouders hebben de brief ontvangen.

Milieudefensie stelt in de brief dat Shell veel meer investeert in fossiele energie dan in duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Plannen om de uitstoot omlaag te brengen in alle sectoren van het bedrijf ontbreken. De milieuorganisatie roept de topmannen op om zich te houden aan de uitspraak van de rechter.

Shell zegt in een reactie de brief van Milieudefensie te bestuderen. Daarbij stelt het bedrijf ook dat de rechtbank Shell een ruime beoordelingsvrijheid heeft gegeven over de manier waarop zij aan de reductieverplichting voor 2030 kan voldoen. "Onze strategie en de acties die wij ondernemen, plaatsen ons in een goede positie om aan de verplichtingen van de rechtbank te voldoen. Dit omvat het boeken van sterke vooruitgang ten opzichte van de klimaatdoelstellingen, die naar onze stellige overtuiging zijn afgestemd op de ambitieuze doelstellingen van het VN-akkoord van Parijs over klimaatverandering."

