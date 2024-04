Milieudefensie: “CO2-uitstoot van ING moet 48% naar beneden”

"Als het niet gebeurt, dan is de volgende ontmoeting in de rechtbank. U laat ons geen keus", verklaarde Oussoren. Milieudefensie wijst onder meer op de recordwinst van 7,2 miljard euro die ING vorig jaar boekte. "En die gaat voor een groot deel terug naar aandeelhouders."

ING laat Milieudefensie "geen keus" in de klimaatrechtszaak tegen de bank. Dat zei Winnie Oussoren van Milieudefensie tijdens de aandeelhoudersvergadering van ING in Amsterdam. Ze eisen dat de bank de algehele CO2-uitstoot met 48% laat afnemen in vergelijking met 2019. De natuurvereniging wil daarom van ING-topman Steven van Rijswijk een ‘duidelijke ja’ horen, maar daar ging de topman niet mee akkoord.

Dezelfde vraag over de uitstoot werd meermaals herhaald door activisten in de zaal van het Muziekgebouw aan 't IJ. Topman Van Rijswijk zei in een reactie op de rechtszaak van Milieudefensie dat hij vertrouwen heeft in de klimaatkoers van ING. "Wij geloven dat onze aanpak de juiste is. Het is aan de rechter."

Ook zei de topman dat het niet om de financiële resultaten van ING draait als het over verduurzaming gaat. "Wat wél relevant is, is dat we de goede kant op bewegen richting CO2-neutraliteit."

"De klimaatcrisis is hier’

Milieudefensie reageerde teleurgesteld op het antwoord van Van Rijswijk. "CEO Van Rijswijk zegt wel dat klimaatverandering hem aan het hart gaat, maar blijkbaar niet genoeg om tot concrete actie over te gaan", zei campagneleider Peer de Rijk van Milieudefensie. "Het is heel teleurstellend dat ING nog steeds vasthoudt aan intensiteitsdoelen en weigert een absoluut reductiedoel te stellen." De activisten in de zaal stonden op een gegeven moment op en zongen tijdens hun vertrek: "Hey ING, dit is niet oké. De klimaatcrisis is hier, met jullie als bankier".

Milieudefensie heeft eerder dit jaar al aangekondigd dat het een rechtszaak tegen ING aanspant, maar nu gaat de actiegroep dus verder met het proces daarvoor. Eerder won Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell waardoor het olie- en gasconcern de uitstoot met 45 procent moet verlagen tot 2030. Shell is daarop in hoger beroep gegaan.