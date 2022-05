Milieucommissie besluit: primaire biomassa geen hernieuwbare energie

Biomassa is een verzamelnaam voor allerlei materialen, dierlijk of plantaardig, zoals hout, mais, voedselresten of plantaardige olie. Het kan worden gebruikt als grondstof, bijvoorbeeld als bouwmateriaal, kleding of voedsel, maar ook als energiebron.

Door het te verbranden, te vergassen of te vergisten wordt er energie mee opgewekt. Dat wordt gerekend tot hernieuwbare energie. De biomassa groeit immers terug. Bij verbranding van biomassa komt CO2 vrij, maar die wordt weer opgenomen door groeiende biomassa (planten en bomen).

Is biomassa hernieuwbare energie?

Maar of biomassa wel zo’n ‘groene’ energiebron is, is niet onbetwist. Wetenschappers van Joint Research Center van de Europese Commissie hebben gewaarschuwd dat de verbranding van biomassa meer CO2 per eenheid energie uitstoot dan steenkool. Het kappen en verbranden van bossen stoot snel CO2 uit, terwijl het bos slechts langzaam terug groeit.

Met het besluit van de Commissie wordt primaire houtige biomassa niet meer als hernieuwbare energie gezien. Primaire biomassa is biomassa die rechtstreeks uit bossen wordt gewonnen, en niet eerst ergens anders voor wordt gebruikt. Hout moet dus eerst worden gebruikt voor producten met een langere levensduur, en daarna mag het worden verbrand voor energie, bijvoorbeeld zaagsel uit de bouw. Op het moment is ongeveer de helft van het hout dat in de EU wordt verbrand primaire biomassa.

Mazen in de wet?

Een uitzondering geldt voor bossen die aangetast zijn door brand, plagen of ziekte. Dat hout mag wel direct verbrand worden. Dat is één van de mazen waar NGO’s zich zorgen over maken. “Er zijn nog aanzienlijke mazen in de wet die het Europees Parlement moet dichten tijdens de plenaire stemming in september. Anders komt van de uitvoering en naleving niet veel terecht ten koste van de bossen zoals we nu ook al zien”, aldus Comité Schone Lucht.

Protect the Forest Sweden zegt: "We zijn bang dat deze halve stap zal worden gevierd als een soort overwinning, terwijl in werkelijkheid meer dan de helft van de verbrande biomassa volgens dit voorstel nog steeds subsidies krijgt”