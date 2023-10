Milieuclubs: nieuw kabinet moet vertraging klimaatdoelen inhalen

Het nieuwe kabinet moet straks een inhaalslag maken om de klimaatdoelen te halen, betoogt Natuur & Milieu donderdag na publicatie van het advies van de Raad van State over het klimaatbeleid. Die noemde het "onrealistisch" dat Nederland de doelstellingen om CO2-uitstoot te verminderen voor 2030 gaat halen. "Het nieuwe kabinet moet dus alles op alles zetten om de vertraging door de kabinetsval weer in te halen", zegt de milieuorganisatie.

De organisatie is optimistisch omdat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het eerst heeft berekend dat met al het voorgenomen beleid het klimaatdoel voor 2030 binnen bereik kan zijn. Dan moet alleen wel alles meezitten, ook de energiemarkt en het weer. "Maar alles zit nu niet mee", zegt Natuur & Milieu ook. Ondertussen "ligt de transitie van de landbouwsector op zijn gat" en is er voorlopig ook nog geen nieuw autobelastingssysteem. Dit moet snel opgelost worden, vindt de milieuorganisatie.

Ook de Klimaatcrisis Coalitie vindt dat Nederland "in sneltreinvaart" rechtvaardig beleid moet invoeren. "Vooruitschuiven van heldere politieke keuzes brengt het behalen van de klimaatdoelstellingen in gevaar." De coalitie is een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, FNV, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Milieudefensie, DeGoedeZaak en Transnational Institute.