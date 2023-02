Milieubelasting warmtepomp brengt woningbouw niet in problemen

De woningbouw komt niet in de problemen nu blijkt dat warmtepompen slechter zijn voor het milieu dan gedacht. Dat denken brancheorganisatie Techniek Nederland en belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH). De Nationale Milieudatabase (NMD) meldde deze week dat de milieubelasting van warmtepompen groter is dan eerder werd aangenomen.

Uit onderzoek van NMD kwam naar voren dat in berekeningen niet alle onderdelen zijn meegenomen. Hierdoor is de milieu-impact op papier kleiner dan die in de praktijk. Elektronica van warmtepompen en koudemiddel, een vloeistof die warmte kan afgeven, telden nog niet mee in de milieubelasting. Ook wordt voor de oude berekeningen een type gebruikt die volgens NMD "niet meer representatief" is.