Milieuactivisten voeren ook actie bij vergadering Unilever

De activisten van onder meer Milieudefensie lieten de afgelopen maanden al bij verschillende grote bedrijven van zich horen. Zij vragen de bestuurders van bedrijven dan herhaaldelijk of zij beleid willen maken dat in lijn is met Parijs, wat neerkomt op een absolute reductie van de CO2-uitstoot van 45 procent in 2030 ten opzichte van 2019. Tot nu toe zeiden alleen bouwer BAM en automaker Stellantis dat te doen.

Milieudefensie, die ook afreist naar Londen voor de vergadering van Unilever, wil het antwoord op de vraag gebruiken bij eventuele rechtszaken. De organisatie won al eerder van Shell in de rechtszaal en dreigt ook bij andere grote bedrijven met juridische stappen.

Spanning onder aandeelhouders

Maar het herhaaldelijk vragen levert ook wrevel op bij andere aandeelhouders die het over andere zaken willen hebben. Zo is er bij Unilever al langer een deel van de aandeelhouders dat vindt dat het bedrijf zich te veel bezighoudt met maatschappelijke doelen en daardoor niet genoeg winst maakt. De activistische aandeelhouder Nelson Peltz hoort bij die groep. Hij wordt tijdens de aandeelhoudersvergadering voorgedragen als bestuurder, vergelijkbaar met commissarissen bij veel Nederlandse bedrijven.

Ook FrieslandCampina-topman Hein Schumacher krijgt zo'n rol als de aandeelhouders instemmen. Schumacher treedt op 1 juni in dienst bij Unilever als beoogd nieuwe topman. Hij neemt het roer bij Unilever een maand later echt over als huidig topman Alan Jope vertrekt.

Reactie Milieudefensie

Milieudefensie is "teleurgesteld" in de reactie van Unilever op vragen van de organisatie tijdens de aandeelhoudersvergadering. Het bestuur antwoordde niet met een 'ja' of 'nee' op de vraag of de CO2-uitstoot in 2030 minstens 45 procent lager zal liggen dan in 2019. Die vermindering is volgens Milieudefensie een harde voorwaarde om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs.

"Het was een heel teleurstellend antwoord vanuit de board. We hebben geen 'ja' gekregen, maar wel een hele uitleg over wat ze allemaal wel doen", zegt Winnie Oussoren, die namens de jongerenafdeling van Milieudefensie aanwezig was. Sympathisanten van Milieudefensie stelden dezelfde klimaatvraag volgens haar schattingen zeker dertig keer. "We kregen te horen dat we volgend jaar maar terug moeten komen voor het antwoord, maar we hebben helemaal geen jaar de tijd, want we zitten midden in de klimaatcrisis."