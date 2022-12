Milieu Centraal: Thuisbatterij voor zonnestroom is duur en milieuonvriendelijk

Thuisbatterijen om stroom uit zonnepanelen op te slaan zijn voor huishoudens vooralsnog niet financieel aantrekkelijk. Evenmin is de aankoop van zo'n systeem milieuvriendelijk. Tot die conclusies komt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. "Er zijn betere manieren om slim om te gaan met zonnestroom", vindt de organisatie.

Gemiddeld gebruikt een huishouden met zonnepanelen 30 procent van de opgewekte stroom direct zelf. De overige 70 procent wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Omdat de zogeheten salderingsregeling die dit gunstig maakt wordt afgebouwd vanaf 2025, zal de opbrengst van dat terugleveren van stroom gaan dalen. Daarom komen thuisbatterijen meer in de belangstelling te staan. Met zo'n batterij kun je immers meer zelf opgewekte stroom thuis gebruiken.

Het lijkt aantrekkelijk, maar de aanschafkosten zijn volgens Milieu Centraal zo hoog dat ze waarschijnlijk niet terug te verdienen zijn. Thuisbatterijen kosten duizenden euro's. Daar komt bij dat de productie van de systemen belastend is voor het milieu: het kost energie en er zijn grondstoffen als lithium, koper en nikkel voor nodig.

Op zich ziet Milieu Centraal wel iets in opslag van overtollige zonnestroom, maar dat kan volgens de organisatie beter op grotere schaal gebeuren, bijvoorbeeld voor een hele wijk. "Eén grote batterij heeft in de regel minder milieubelasting dan een heleboel kleine die eenzelfde totaal vermogen hebben."

Mensen die hun eigen zonnestroom beter willen benutten, kunnen dat op diverse manieren thuis doen. Het meest effectief is om een elektrische auto er overdag mee op te laden, voor wie die heeft. Dat krikt het eigen verbruik van zonnestroom gemiddeld op tot 60 procent, een verdubbeling dus. Ook kan het slim zijn om apparaten als de wasmachine en vaatwasser aan te zetten op het moment dat de panelen stroom leveren.

Thuisbatterijen hebben volgens de voorlichtingsorganisatie nog een nadeel: op een zomerdag waarop de panelen veel leveren is de capaciteit over het algemeen nog steeds te klein om alle opgewekte zonnestroom op te slaan. "De rest gaat alsnog richting het net."

Ook de Consumentenbond is nog niet echt enthousiast over thuisbatterijen. "Zolang je je opgewekte stroom redelijk gunstig aan het net kwijt kan, blijft dat een voordeligere optie", constateerde de bond eerder. Op plekken die niet op het stroomnet zijn aangesloten, zoals een boot of een volkstuin, kan het wel handig zijn om een batterij met zonnepanelen te combineren. "Je kunt dan bijvoorbeeld 's zomers een koelkast aansluiten."