Milieu Centraal raadt gebruik elektrische kachel en houtkachel af

‘Mensen denken dat een elektrische kachel goedkoper is dan verwarmen op gas, maar niets is minder waar’, aldus energie-expert Marlon Mintjes van Milieu Centraal. ‘De stroomprijs is, net als de gasprijs, de afgelopen tijd behoorlijk gestegen. En de elektrische kachel is een echte stroomvreter. Met zo’n kachel ben je voor dezelfde hoeveelheid warmte twee keer zoveel geld kwijt als voor warmte uit een cv-ketel op gas. Ook voor het klimaat is het geen goed idee: de CO2-uitstoot is eveneens ruim twee keer zo hoog.’