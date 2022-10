Mier melkt luizen | Zelf Geschoten

Deze mier 'melkt' de bladluizen op de stengel. Mieren beschermen bladluizen omdat ze dol zijn op honingdauw, een nectar-achtige vloeistof die bladluizen uitscheiden. Als tegenprestatie voor die bescherming mogen de mieren de luizen melken. Dit doen ze door met hun pootjes op het achterlijf van de bladluis te tikken. Vlak daarna verschijnt een druppeltje honingdauw, wat de mier gretig tot zich neemt. Gefilmd door Piet van de Wiel in Vught.

Er komen vaker waarnemingen binnen van mieren die opvallend gedrag vertonen. Zo zag Fiejette Meyer een groot aantal mieren in een rechte lijn over een betonblok lopen. Ze vroeg zich af hoe die mieren in zo'n rechte lijn blijven lopen. Ook zag ze dat mieren elkaar aantikten als ze elkaar tegenkwamen. Waarom doen ze dat? Antwoord op deze vraag komt van mierenexpert Peter Boer.