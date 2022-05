Metselbij wil paren | Zelf Geschoten

Het mannetje heeft zich aan het vrouwtje vastgeklampt. Hij wil paren, of misschien hebben ze net gepaard, maar het vrouwtje heeft geen belangstelling (meer). Zij is haar achterlijf en kop aan het poetsen. En zodra het mannetje wegvliegt, laat ze wat witte ontlasting vrij.

Metselbijen danken hun naam aan de gewoonte van de meeste soorten om hun nestcellen dicht te ‘metselen’. Dat doen ze met klei, lemig zand of steentjes met modder. De bijen leggen hun eitjes in holle stengels of gangetjes in dood hout. Ze houden ook van bijenhotels. Daarna metselen ze de ingang dicht.