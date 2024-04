Met AI het nieuwe woongebied van wolven voorspellen

De belangrijkste conclusie van het wetenschappelijke voorspelmodel is dat wolven zich vaker zullen vestigingen op het platteland. Eerder werd gedacht dat wolven zich alleen vestigen in uitgestrekte natuurgebieden ver van de bewoonde wereld. Nu blijkt dat ze hun territorium het liefst binnen 40 kilometer tot andere roedels afbakenen, ook al is dat in de buurt van een bewoond gebied. "Een terrein met maximaal 40 procent bos is al geschikt", aldus van Liere. "Landbouwgebieden met hier en daar wat kleine bossen zijn aantrekkelijk, ook voor reeën waar een wolf vaak op jaagt'.

Het wolvenvoorspelmodel is een belangrijk hulpmiddel om op tijd maatregelen te treffen. "Wolven gaan niet meer weg uit Nederland. Daarom moeten we leren hoe we met hen kunnen samenleven zonder incidenten", zegt van Liere. "Wolven hebben, net als honden, een uitstekend lerend vermogen. Alleen wij kunnen ze leren om uit de buurt van mensen en vee te blijven. Als er een wolf door de bebouwde kom loopt, moet deze onmiddellijk op een professionele manier verjaagd worden, zodat ze mensen associëren met gevaar. Want als wolven zich vertrouwd gaan voelen bij mensen, zullen hun welpen dat gedrag kopiëren. In West-Duitsland, maar ook in Nederland zien we dat helaas al gebeuren".