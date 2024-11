Mestcrisis: “we zijn te laat om het tij nog te keren”

“Intussen verzuipen we straks in de mest, hoe je het ook wendt of keert”, moet Van der Ploeg concluderen. “Op veel bedrijven is er bijvoorbeeld best ruimte voor aanpassingen: minder of anders voeren, waardoor er minder stikstof in de mest komt. Maar de echt grote klap die gemaakt moet worden, daarvoor is het te laat.” Er hadden volgens de emeritus-hoogleraar al lang veel meer mestverwerkingsfabrieken gebouwd moeten worden, we hadden de landbouw tot op zeker hoogte meten de-industrialiseren en moeten reorganiseren. Helaas hebben we een hele serie afslagen gemist. En nu is de situatie dramatisch geworden.”