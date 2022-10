Merel geeft niet op Zelf Geschoten • 30-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

In het broedseizoen zijn veel vogels druk met het verzamelen van nestmateriaal. Takjes, mos en haren worden opgepakt en naar het nest gebracht. Ook deze merel is druk bezig met het in orde maken van het nest, maar dat gaat nog niet zo makkelijk. Filmer Aafke Bakker: "Wat is het leven soms zwaar voor een merel! Maar wat een doorzetter, persoonlijk wetende dat dit niet gaat lukken."