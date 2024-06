Menselijke ketting langs kust spoort politiek aan tot klimaatactie

"80% van de mensen geeft aan zich zorgen te maken over het klimaat. En dat is niet gek", aldus Minnesma. Zij denkt dat we met de plannen van de nieuwe coalitie de klimaatdoelen van zowel 2030 en 2050 niet gaan halen. Ook het Planbureau voor leefomgeving spreekt een kritische noot uit. Volgens het PBL heeft de nieuwe coalitie te weinig plannen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken terwijl deze doelstelling wel vastgesteld staat in de Klimaatwet. Het planbureau stelt ook dat er te veel gekeken wordt naar het heden (zoals het aanpakken van woningtekorten) en minder naar de toekomst.

Maar, volgens Minnesma is het niet handig om onszelf in de put te praten. Hoewel er nu een rechtse golf door Europa stroomt is er ook nog een deel links. "Gewoon rechts wil ook nog wel een klimaatbeleid", voegt Minnesma hier aan toe. De huidige manier van communiceren is vaak dat links zegt dat we moeten we gaan inleveren, ons aanpassen en onze mind-set veranderen. Rechts komt met meer hoopgevende berichten. De manier van communiceren speelt een belangrijke rol bij de boodschap die je overbrengt. Daar zou links volgens Minnesma een les uit moeten trekken. ‘We moeten met pragmatische oplossingen komen’ zegt Minnesma. Het leven wordt niet ingewikkelder. ‘Betalen voor oplossingen is goedkoper dan betalen voor schade achteraf', sluit Minnesma af.