Mens steeds vaker in conflict met wilde dieren

Een wolf die een hondje beetpakt en een incident met de wolf en een kind. De confrontaties tussen mens en een wilde dieren zijn in Nederland het gesprek van de dag. Toch komt het op andere plekken in de wereld vaker voor. Een beer in Italië die een jogger aanvallen, een haaienaanval in Australië of ijsberen die op Spitsberen dorpen binnendringen. Volgens rapporten van onder andere WNF nemen die mens-dier conflicten wereldwijd enorm toe. Dat is mede te wijten aan de oprukkende mens en klimaatverandering. Hoe zijn deze conflicten op te lossen? Femke Hilderink van WWF-NL vertelt erover in de studio. Zij werkte mee aan een rapport over deze wereldwijde mens-wilde dier conflicten.