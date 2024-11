Mens staat centraal op natuurfilmfestival

Op 9 november worden er in elf categorieën Flamingo Awards uitgereikt. De Festival Grand Prix is de prijs voor de meest prestigieuze die uitblinkt in cinematografie, originaliteit, verhaallijn en impact. De genomineerden voor Beste Film 2024 zijn De Wilde Noordzee, Mark Verkerk, Nederland, 2024), Lions of the Skeleton Coast (Will en Lianne Steenkamp, Oostenrijk, 2024) en Amanong the Wolves (Tanguy Dumortier en Olivier Larrey, Frankrijk, 2023). Daarnaast zijn er nog tien categorieën zoals de Awareness Award voor de film die op de meest doeltreffende wijze het bewustzijn vergroot met betrekking tot dierenkwesties. Of de People and Nature Award die wordt toegekend aan de film die de relatie tussen mens en natuur op de meest efficiënte manier onderzoekt.