Meningen verdeeld over doodschieten wolf in Drenthe

Een aanval van een wolf op een mens is zeer uitzonderlijk, zegt ecoloog en wolvendeskundige Erwin van Maanen van ecologisch adviesbureau EcoNatura. Volgens Van Maanen is er overhaast gehandeld door het dier dood te schieten. "De wolf kon niet uit het omheinde weiland, anders was hij zeker weggerend. Wolven zijn angstige en schuwe dieren en gaan ervandoor als ze de kans krijgen." Een burgemeester mag besluiten om een probleemwolf meteen dood te laten schieten, maar proberen om de wolf te verjagen gaat daaraan vooraf.

Volgens RTV Drenthe had de schapenboer een wolfwerend hek om zijn terrein staan, maar is de wolf daar onderdoor gekropen. Toen de boer het dier met een hooivork en schep probeerde weg te jagen, werd hij in zijn arm gebeten. Daardoor raakten zijn pezen beschadigd, schrijft de regionale omroep. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de wolf een mens heeft aangevallen sinds het dier weer in Nederland is.

Van Maanen heeft voor de provincie Friesland al eens een advies opgesteld over de omgang met de wolvenroedel in het Drents-Friese Wold. Waarschijnlijk is de zondag gedode wolf een dier uit die roedel. DNA-onderzoek bij de Wageningen Universiteit zal dat in de komende dagen uitwijzen. De ecoloog is verbaasd dat er voor zover bekend geen deskundigen zijn geraadpleegd voor er geschoten werd op de wolf, die zich onder een zonnepaneel had verstopt.

"In Duitsland en Frankrijk gebeurt nooit zoiets; daar hebben de wolven veel meer ruimte." Van Maanen is bang dat het incident in Wapse tot 'een heksenjacht' op de wolf gaat leiden onder aanvoering van tegenstanders als BBB.

Reactie LNV

"Heel vervelend", noemt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het voor de schapenhouder uit Drenthe die zondag is aangevallen door een wolf. "Dat moet een heel beangstigende situatie zijn geweest", zegt een woordvoerster van demissionair minister Christianne van der Wal. "Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. Wij weten dat nu nog niet, dus kunnen daar nog niets over zeggen." Van der Wal vroeg eerder dit jaar advies aan de Raad voor Dierenaangelegenheden over het samenleven met de wolf. Volgens de woordvoerster wordt daar op dit moment aan gewerkt en verwacht ze dat er eind dit jaar een "tussenadvies" komt. "Uiteraard wordt wat er nu is gebeurd daar ook in meegenomen."

Reactie politiek

Partijen, voornamelijk aan de rechterkant van het politieke spectrum, willen meer actie tegen de wolf, zeker nu een hobbyboer in Drenthe is aangevallen. VVD'er Thom van Campen zegt dat het al "wachten op een ongeluk" was omdat er steeds meer wolven zijn in Nederland. Dat vindt ook BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. Ze vraagt al langer om ingrijpen door de minister en heeft Kamervragen gesteld. CDA'er Derk Boswijk vindt evengoed dat beheer van de wolf nodig is "in een dichtbevolkt land als Nederland". Van der Wal "treuzelt al veel te lang om de knoop door te hakken, die tijd hebben we niet meer", vindt hij.

Reactie LTO

LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins heeft de schapenhouder die gebeten werd zondag bezocht. Volgens Bruins kwam de politie pas in actie toen de boer aangevallen was. "Eerst adviseerden ze om het hek open te zetten, maar dan was de wolf bij het woonhuis gekomen", aldus Bruins. "Die onmacht om te kunnen handelen is zeer zorgwekkend en roept ernstige vragen op over de veiligheid van de agrarische gemeenschap." LTO Noord vindt het incident onacceptabel. "Nederland is ongeschikt als leefgebied, op enkele locaties na. We blijven ons inzetten voor een realistisch beleid op de wolf", stelt de organisatie, die zich al heel lang tegen wolven in Nederland verzet.

Deskundigen: wolf beet om zich te verweren

Wolven in Nederland stelt dat elk dier dat in het nauw wordt gedreven zichzelf zal verdedigen. Een wolf die een mens gericht wil aanvallen, springt hoog tegen die persoon op en bijt in de buurt van de hals of keel. De wolf probeert dan zijn slachtoffer uit zijn evenwicht te brengen om te kunnen bijten. Dat de wolf die in Drenthe werd doodgeschoten de schapenhouder niet is aangevlogen, kan er op duiden dat het dier zich probeerde te verweren. Zo duidt Wolven in Nederland, de organisatie van wolvendeskundigen, het gedrag van de doodgeschoten wolf in Wapse.

Afschieten van een wolf mag alleen als de openbare veiligheid in gevaar is en alle andere opties zijn uitgeput. Illegaal doden van een wolf kan een gevangenisstraf van drie jaar of een boete van tienduizenden euro's opleveren, aangezien de wolf aan alle kanten in Europees verband beschermd is.

Aangifte Faunabescherming en Animal Rights

De Faunabescherming en Animal Rights doen aangifte tegen burgemeester Rikus Jager van Westerveld en de schapenboer die daar zondag gewond raakte door een wolf. Volgens de dierenrechtenorganisatie had de wolf na het incident niet doodgeschoten mogen worden.

Animal Rights overweegt nog om ook aangifte te doen tegen de locoburgemeester die zondag betrokken was bij het besluit de wolf dood te schieten en tegen de persoon die het schot heeft gelost. Ook kijkt de organisatie of ze een handhavingsverzoek kan indienen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en waarschijnlijk ook de provincie Drenthe. Volgens Animal Rights is door het doodschieten van de wolf de Habitatrichtlijn overtreden, waarin wolven worden aangemerkt als beschermde soort.

Dierenrechtenorganisatie Bite Back sluit zich bij de aangifte van Animal Rights aan, zegt een woordvoerder van die laatste.

Een woordvoerster van de gemeente Westerveld laat in een reactie weten de aangiften af te wachten en wil nog niet reageren. "We willen eerst kennis nemen van de inhoud van de aangiften en zullen ze dan intern bespreken en kijken dan wat we ermee doen."

Bron: ANP