Melkveehouders in Amstelland planten bomen op hun erf

Het gaat om boeren die zijn aangesloten bij het lokale zuivelbedrijf Boeren van Amstel en het Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid. Zij werken hiervoor samen met stichting Trees for All, het Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid, Boeren van Amstel en de coalitie De Groene Stelling. Naast een beplantingsplan op maat, ontvangen alle deelnemende boeren het juiste plantmateriaal en krijgen ze advies voor langdurig beheer en onderhoud.

De boeren planten de bomen op hun eigen grond en Trees for All zorgt voor de financiering van de beplanting. Ook is het project een investering in een klimaatrobuuster landschap. De Groene Stelling geeft hiermee het startschot voor verdere vergroening van het landschap binnen de Metropoolregio Amsterdam.