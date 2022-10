Meld je aan voor de Speciale Wolkerswandeling

De uitreiking van de 10e Jan Wolkers Prijs voor het beste Nederlandse natuurboek vindt aanstaande zondag 23 oktober plaats in Kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest. Vanwege dit jubileum is er na de uitzending een speciale ‘Wolkerswandeling’. De tocht van een uur gaat langs plekken waar de schrijver, schilder en beeldhouwer voetstappen heeft achtergelaten. Het startpunt is bij Kasteel Oud Poelgeest.