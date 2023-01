Afgebrande megavarkensstal De Knorhof omzetten naar akkerland

Straathof heeft in Duitsland een beroepsverbod wegens herhaaldelijke overtredingen van de dierenwelzijnswet op zijn bedrijven daar. Hij is sinds 2019 bezig om een nieuwe vergunning te krijgen voor de herbouw van de varkensfokkerij in Erichem. De gemeente Buren en de provincie Gelderland hebben nu besloten dat terugkeer van De Knorhof niet wenselijk is. Zowel vanwege de overlast als vanwege de grote stikstofemissie die het bedrijf veroorzaakt. Er is daarom in het nieuwe bestemmingsplan geen ruimte meer voor het bedrijf.