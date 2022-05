Megastal bij Kampina nog niet van de baan

janvanreusel

18 apr. 2022 - 13:48

hallo, misschien nuttig als aanvulling bij de dreiging voor 'kampina': artikel van de vlaamse nieuwswebsite 'apache' van mei 2021: Meer Nederlandse veehouders naar België sinds stikstofcrisis https://www.apache.be/2021/05/28/meer-nederlandse-veehouders-naar-belgie-sinds-stikstofcrisis misschien hebben we daar ook wat aan? kapitaal-intensieve varkenshouders verkassen al sinds jaren naar 'even over de grens' in belgië, maar de laatste tijd wordt het erger. zeg maar langs de grenslijn tussen antwerpen en maaseik, of van roosendaal naar weert. waardoor de problemen vanuit nederland gezien, niet eens uit het zicht verdwijnen! groet, jan van reusel eisden-maasmechelen