Meeste Pallas’ eekhoorns uit Nederland weggevangen_08_05_2013 Nieuws • 08-05-2013 • leestijd 1 minuten • 51 keer bekeken • bewaren

De Zoogdiervereniging is eind 2011 begonnen met het wegvangen van de uit Azië afkomstige Pallas’ eekhoorn. Deze invasieve soort heeft zich eind negentiger jaren van de vorige eeuw in de omgeving van Weert gevestigd na ontsnapt te zijn bij een dierenhandelaar.

Onvruchtbaar

De vangactie verloopt voorspoedig en de meeste dieren zijn weggevangen. De gevangen Pallas’ eekhoorns gaan zo snel mogelijk naar een opvangcentrum in Opglabbeek in België. Hier worden ze allereerst onvruchtbaar gemaakt. Na sterilisatie of castratie worden de dieren opgevangen in dierenparken en opvangcentra in binnen- en buitenland.

Invasieve karakter

De Pallas’ eekhoorn (Callosciurus erythraeus) heeft zich buiten zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied in verschillende landen gevestigd. In Japan en Argentinië treedt de soort op als een invasieve soort, die de daar inheemse eekhoornsoorten verdringt. Ook uit Europa komen berichten van het invasieve karakter van de Pallas’ eekhoorn: zo lijkt hij in Zuid-Frankrijk de inheemse rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) te verdringen.