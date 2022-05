Meeste verzekeraars doen onvoldoende voor biodiversiteit

De meeste grote verzekeraars in Nederland doen nog onvoldoende op het gebied van biodiversiteit. Ze beleggen namelijk in voedselbedrijven die de natuur schaden met hun productieprocessen. Dat staat in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Eerlijke Verzekeringswijzer. De onderzoekers stellen dat de verzekeraars meer kunnen doen voor biodiversiteit door met hun investeringen de overgang naar een duurzamer en meer plantaardig voedselsysteem te stimuleren.